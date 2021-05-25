Масштабна програма з профорієнтації молоді в Києві

У Києві розпочалася масштабна програма з профорієнтації молоді. Першим її кроком стане проведення профорієнтаційного тестування серед учнів 7–11 класів.

Про це повідомила директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

– Тестуванням ми допомагаємо підліткам та їхнім батькам відповісти на важливе запитання – як не помилитися у виборі майбутньої професії? Як відомо, успішний вибір професії значною мірою визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, – поділилася Марія Богуслав.

Марія Богуслав додає, що за статистикою близько половини випускників університетів працюють не за фахом, тому профорієнтаційне тестування для визначення здібностей та інтересів дітей є вкрай актуальним сьогодні.

Тестування для всіх учнів столиці абсолютно безкоштовне.

Вона зазначила, що профорієнтаційний тест розробила команда столичного проекту Освітній Хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП Освітня агенція міста Києва, та Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

– Під час роботи над тестами ми використовували найсучасніші розробки у сфері тестології. Цей тест адаптивний і підлаштовується під людину, яка його проходить. Його перевагою є те, що він дає точний результат за дуже короткий час на його проходження, – пояснює автор системи профорієнтаційного тестування, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Віталій Зубков.

За його словами, інші профорієнтаційні тести тривають по декілька годин, проте діти не завжди можуть бути сконцентрованими так довго – від першого до останнього запитання – що критично важливо для точного результату.

Він додав, що в рамках пілоту до тестування долучилися вже понад 1600 учнів із 27 шкіл Шевченківського району столиці, а трохи згодом пройти профорієнтаційний тест зможуть учні з усіх шкіл Києва.

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