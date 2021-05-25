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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Офіс генпрокурора створить платформу для розслідування злочинів проти журналістів

Офіс генпрокурора створить платформу для розслідування злочинів проти журналістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про створення платформи для розслідування злочинів проти журналістів в Україні.

Це питання вона обговорила на зустрічі з представниками неурядових організацій та ЗМІ, присвяченій боротьбі з перешкоджанням професійній журналістській діяльності.

Ірина Венедіктова підкреслила, що безкарність за злочини проти журналістів неприйнятна, однак Офіс генпрокурора налаштований змінити ситуацію.

– Для нас надзвичайно важливий відкритий діалог в кожній галузі, а відновлення довіри до відомства – це наша ключова мета. Журналісти є вартовими свободи слова, часто навіть ризикуючи життям, – наголосила генпрокурор.

Найближчим часом Офіс генпрокурора створить робочі та міжвідомчі робочі групи, на яких будуть регулярно проходити слухання щодо стану досудового розслідування у справах, що стосуються журналістів.

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Справи журналістів у судах

За офіційними даними, за 2020 рік прокурори направили до судів у шість разів більше обвинувальних висновків у кримінальних виробництвах щодо злочинів проти журналістів, ніж у 2019 році.

Також Офіс генпрокурора продовжує стежити за розслідуванням найгучніших справ про вбивство журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова та інших.

За перші три місяці 2021 року суди отримали ще шість обвинувальних висновків щодо злочинів проти журналістів, з яких за чотирма вже є вироки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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