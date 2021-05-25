26 травня 2021 року світ спостерігатиме за повним місячним затемненням, яке відбудеться о 14.19 за Києвом. Також цього дня настане остання повня цієї весни, яка пройде під знаком Стрільця.

Під час повного затемнення Місяць перебуває у протилежному Сонцю напрямку, і на нього потрапляє найбільше сонячного світла, тому може здаватися, що супутник збільшився розміром.

Через сонячне світло позаду, Місяць у період затемнення ще називають кривавим.

Також ця подія збігається в часі зі ще одним явищем – так званою Суперповнею. Суперповнею називають період, коли повний Місяць підходить на найближчу відстань до Землі.

Така велика кількість унікальних природних явищ за одну добу – не найкраще позначається на здоров’ї та самопочутті людини.

Чого не можна робити 26 травня

Астрологи попереджають, що метеозалежні люди можуть почуватися не дуже добре, а також рекомендують утримуватись від будь-який авантюр.

Також у цей період потрібно бути уважним до себе і не піддаватись на провокації. Краще не з’ясовувати особистих стосунків, адже цього дня збільшується ймовірність сварок та зрад.

Що потрібно робити 26 травня

Найкраще цієї доби – побути на самоті та в тиші, присвятити час собі та поточним справам.

Цей період також підходить для вирішення юридичних питань та проблем, кажуть астрологи.

Магнітні бурі 2021

На нашу долю та здоров’я дуже сильно впливають магнітні бурі, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Щоб дізнатись, чого очікувати наступного місяця, дивіться календар магнітних бур на 2021 рік від Фактів ICTV.