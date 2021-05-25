З 26 травня 2021 року Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Однак громадяни зможуть скористатися сухопутним кордоном.

За інформацією посольства України у Республіці Білорусь, українцям, які після цієї дати прибуватимуть авіаційним шляхом до Білорусі з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення до України, потрібно заявити про мету прибуття на прикордонний контроль.

Якщо такі громадяни отримають дозвіл на транзит, необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.

– На українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення Мокрани-Доманове, Мохро-Дольськ, Нова Рудня-Виступовичі, Олександрівка-Вільча, Нова Гута-Нові Яриловичі, Веселівка-Сеньківка, – йдеться у повідомленні посольства.

Крім того, у разі в’їзду до Білорусі з території України або з третьої країни (не з метою транзиту) потрібно пред’явити ПЛР-тест і пройти десятиденну самоізоляцію. Лише після цього можна буде виїхати до України.

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Припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю

З 00.00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Заборонено будь-які види польотів між пунктами призначення, розташованими на території України та Білорусі.

Детальніше про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Посольство України у Республіці Білорусь

Фото: ДПСУ