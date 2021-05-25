Українські ТЕС спричиняють більше половини усіх викидів у Європі – ДОСЛІДЖЕННЯ

Українські вугільні теплоелектростанції є найбільшими забрудниками повітря у Європі.

Згідно з дослідженням міжнародного аналітичного центру EMBER, Україна є причиною 72% всіх викидів зольного пилу в Європі, а також 27% двоокису сірки і 16% оксидів азоту.

Найбільше викидів зольного пилу спричиняють вісім українських електростанцій – це Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська та Ладижинська ТЕС.

Усі вони досить старі і були введені в експлуатацію ще в 60-70-х роках минулого сторіччя.

Також дослідники відзначають, що мікрочастки зольного пилу PM10 є причиною 80% усіх передчасних смертей на території Європи.

Найбільші викиди шкідливого двоокису сірки (SO2) робить Бурштинська ТЕС. За цим показником вона посідає перше місце на усьому континенті.

SO2 може бути причиною накопичення рідини в легенях та сприяти хронічним захворюванням.

Загалом, із тридцятки найбільших забрудників повітря Україні належить цілих дев’ять позицій, адже з моменту приєднання до Договору про Енергетичне Співтовариство жодна з українських ТЕС не була модернізована та приведена у відповідність до вимог ЄС.

Найзабрудненіші міста України

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневского, найвищий рівень забрудненості зафіксовано у Маріуполі, Кам’янському, Дніпрі, Кривому Розі та Одесі.

Натомість найчистішими визнали Ізмаїл, Світловодськ, Харков, Бровари, Івано-Франківськ, Олександрію і Українку.

Джерело: EMBER