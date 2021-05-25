25 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

На тестування зареєструвались 146 тис. 366 осіб. Для учнів створено 9 тис. 875 аудиторій у 605 пунктах тестування.

Український центр оцінювання якості освіти зазначає, що допуск учасників ЗНО розпочнеться о 9.50 і триватиме до 10.50. Учні, які прибудуть до пункту тестування пізніше – не будуть допущені до іспиту.

Також обов’язково треба взяти з собою такі документи:

оригінал Сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені у Сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у ЗНО.

Для допуску у пункт тестування треба подбати і про засоби індивідуального захисту, а також взяти невеличку пляшку з питною водою без етикетки та наліпок і 2-3 ручки із чорними чорнилами.

Якщо учень забуде документи із переліку – його не допустять до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Заборонено брати із собою до аудиторії будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації та інші речі не передбачені правилами.

ЗНО 2021

Наступний іспит за графіком ЗНО з математики, він відбудеться у п’ятницю 28 червня, а вже у вівторок 1 червня абітурієнти складатимуть українську мову та літературу.

Для тих, хто з поважних причин не зміг пройти ЗНО у встановлені терміни, створено додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, а як на неї зареєструватись, розкажуть Факти ICTV.