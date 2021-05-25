Жінки живуть довше за чоловіків: у Держстаті назвали вікову різницю

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні станом на 2019 рік – 72,01 років. Зокрема, для чоловіків вона становить 66,92 років, для жінок – 76,98.

За даними Держстату, протягом останніх 30 років очікувана тривалість життя громадян України зросла.

Так, у 1990 році вона становила 70,42 років. Відповідно 65,60 – для чоловіків і 74,82 – для жінок.

Окрім того, найнижча очікувана тривалість життя українців спостерігалась у 1995-му – 66,79 років. Зокрема, для чоловіків – 61,22, а для жінок – 72,54.

Загалом за 30 років населення України скоротилося приблизно на 10 млн осіб.

Так, у 1990 році в країні було 51 556,5 тис. постійних жителів, а у 2020 році – 41 732,8 тис.

Зростання смертності в Україні

В Україні у березні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків за весь час пандемії коронавірусу – 8 104 смерті. У порівнянні з лютим це стрибок більш ніж у 2,5 рази.

Всього в березні померло 64 938 українців, тобто за місяць загальна смертність зросла на 26%.

Детальніше про рівень смертності в Україні, та як на нього вплинув коронавірус – читайте на Фактах ICTV.