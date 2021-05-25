ЗНО з англійської мови 25 травня склали 129 073 українці. Це – 88,2% від загальної кількості зареєстрованих для участі в тестуванні.

60 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування через запізнення чи відсутність документа, що посвідчує особу.

П’ятеро не змогли скласти ЗНО через те, що в них виявили ознаки гострого респіраторного захворювання.

78 осіб припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО.

Найбільше учасників ЗНО з англійської мови зафіксували в Тернопільській області – 91,12%, найменше – у Чернівецькій області – 82,95%.

Ті учасники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з незалежних від їхніх дій чи волі причин, можуть зареєструватися в додатковій сесії.

Для цього необхідно упродовж п’яти робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Результати зовнішнього незалежного тестування з англійської мови оголосять до 18 червня.

28 травня відбудеться тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики.

Додаткова сесія ЗНО 2021

До 15 червня в Україні триватиме основна сесія ЗНО 2021.

Для тих осіб, які не зможуть взяти в ній участь із поважних причин, із 29 червня до 16 липня проводитиметься додаткова сесія.

Ознайомитись із графіком додаткової сесії ЗНО 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.