Кіберполіція виступає за легалізацію криптовалюти в Україні, адже це не тільки дасть додаткові надходження у бюджет, а й допоможе ефективно відстежувати незаконні операції.

За словами голови департаменту кіберполіції Олександра Гринчака, майже всі злочини, зокрема вбивства, вимагання, викрадення і продаж наркотиків можна пов’язати з криптовалютою.

Також Гринчак зазначив, що криптовалютою користується майже весь тіньовий ринок в Україні, адже вона майже ніяк не регулюється.

– Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою, – розповів голова департаменту.

Законопроект №3637 про віртуальні активи у Верховній Раді зареєстрували ще минулого року, а у грудні його ухвалили у першому читанні. Наприкінці квітня Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та за основу.

Вкрали 10 млн завдяки шахрайству

Кіберполіція викрила злочинців, які ошукали українців на 10 млн грн використовуючи схему з перевипуском SIM-карт.

Шахраї купували особисті дані мобільних операторів та банків на хакерських форумах у DarkNet та змінювали фінансовий номер користувачів, щоб отримати доступ до їх рахунків.