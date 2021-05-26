У кіберполіції розповіли, які схеми використовуюють шахраї з в’язниць для того, щоб ошукати українців. Крім дзвінків, під час яких вони називають себе співробітниками банків, родичами, махінатори розробили й інші способи.

З-поміж них – фейкові інтернет-магазини, через які вони продають товари, які не існують, розповів очільник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

– Процеси там добре налаштовано, у них є навіть свої психологи, які допомагають грамотно провернути аферу і продати неіснуючий товар, – зазначив Олександр Гринчак.

За його словами, нещодавно таку групу викрили у Львівському регіоні.

– У них був “наглядач”, який на зоні розподіляв ролі та загалом організовував злочинну схему. Він безпосередньо отримував грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Крім того, доглядачі теж отримували якийсь відсоток. Через телефонні дзвінки дізнавалися дані банківських карт, а на волі їхні посібники – “дропи” – знімали з них гроші, – додав Гринчак.

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Такі схеми завдають шкоди на мільйони гривень. Водночас після кожного подібного випадку громадянам важливо звертатися до поліції, інакше з такими шахраями вийде боротися.

– І тут знову питання про довіру: якщо громадяни звертаються до поліції, то ми швидше затримуємо таких злочинців. Ми визначаємо номер телефону та карткові реквізити, навіть якщо йдеться про криптовалюту. Коли ми про це дізнаємося раніше, то, зрозуміло, час роботи такої групи зменшується, – підсумував очільник кіберполіції.

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