Стало відомо, як відбуватиметься перехід до отримання пенсії на карту

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— Уряд підтримав відповідне рішення, – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Шмигаля.

Також прем’єр зазначив, що доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно для людей, а перехід на карткову форму має реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб. Для цього проведуть конкурси серед надавачів послуг для доставки пенсій.

За результатами 2020 року Укрпошта отримала 160 млн грн прибутку, проте збиток компанії за перший квартал 2021 року становить 128 млн грн.

У компанії попереджають про 700 млн грн збитків цьогоріч через переведення пенсіонерів на банківські картки для отримання виплат.

Накопичувальна пенсія

Накопичувальна пенсійна система, яка може запрацювати вже у 2021 році, не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів та українців, які вийдуть на пенсію у найближчі десять років.

Нині в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли працюючі громадяни забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на так звану другу пенсію.