Погода в Україні на 28 травня – до 28 тепла і грози

Погода в Україні 28 травня буде теплою, але майже у всіх областях очікуються дощі з грозами. Швидкість вітру досягне 5-10 метрів за секунду.

Детальніше про погоду в Україні на 28 травня – в матеріалі Фактів ICTV.

На Півдні синоптики прогнозують найвищу температуру. Удень в регіоні термометри покажуть до 28°, а вночі очікується 13-17°.

На Сході буде схожа температурна ситуація. Удень також прогнозують до 28°, а вночі від 13 до 15°.

У Центрі вночі буде прохолодніше – до 10° вночі, а вдень очікується 27 °.

На Півночі без гроз, але можливі дощі. Удень очікується до 25 °, а вночі в межах до 13-15 °.

На Заході буде прохолодніше, ніж в інших регіонах. Удень стовпчики термометрів покажуть до 20°, а вночі в середньому очікується 11°.

У Києві синоптики прогнозують дощі з грозами: до 23° удень, а вночі буде 14°.

Прогноз погоди на травень

Згідно з прогнозами синоптиків, середня місячна температура прогнозується на рівні 15-18 °, в горах – 11-13 °. Так, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.

Ці показники на 1-1,5 ° вище середніх багаторічних значень.