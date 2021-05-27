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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Коли вакцинуватись тим, хто перехворів на коронавірус – експерт назвала терміни

вакцинація в україні

Людям, які вже перенесли коронавірусну хворобу, не варто відкладати вакцинацію більше ніж на три місяці, розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

Також лікар зазначила, що до вакцинації не потрібно жодної медикаментозної підготовки, але можна купити жарознижувальні препарати, на випадок температурної реакції на щеплення.

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За словами Булавінової, якщо ви хворіли на нежить, то вакцинуватися можете одразу після одужання, а якщо перенесли Covid-19, то треба почекати від одного до трьох місяців.

– Довше ніж на три місяці я б не відкладала вакцинацію, тому що можна захворіти Covid-19 повторно. Тим більше що з’являються нові штами, – зазначила експерт.

Булавінова підкреслила, що вакцинація після вже перенесеної хвороби не погіршить ваш стан, а імунітет після коронавірусу зберігається до восьми місяців, за останніми дослідженнями.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Сполучені Штати розглядають Україну як партнера для постачання та виробництва вакцин.

За словами Ляшка, про це йому розповіли тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, а також представники міжнародних організацій.

Фото: Pixabay

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