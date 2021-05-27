27 травня біля станції метро Либідська у Києві стався прорив водопроводу. Через ремонтні роботи проїзд на вулиці Антоновича тимчасово перекрито. Патрульна поліція Києва оприлюднила схему об’їзду поблизу метро Либідська.

Прорив води на Либідській – схема об’їзду

Через аварію громадський транспорт тимчасово змінив схему руху, а на дорогах утворилися масштабні затори. На місці аварії наразі працюють комунальники. У КМДА повідомили, що ремонтні роботи можуть завершитися протягом доби.

Прорив водопроводу на Либідській

Прорив води біля метро Либідська стався в обід 27 травня. Через пошкодження мережі біля ТЦ Ocean Plaza утворилися калюжі.

Відомо, що труба, яка прорвалася, була введена в експлуатацію ще у 1987 році.

Крім того, це не перший випадок пошкодження тепломережі – у січні 2020 року трапилася схожа ситуація. Тоді гарячою водою затопило дорогу, а також торговий центр Ocean Plazа.