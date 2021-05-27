США розглядають можливість виробництва вакцин в Україні – Ляшко

Сполучені Штати Америки розглядають Україну для співпраці щодо постачання та виробництва вакцин, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що 27 травня провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, а також представниками міжнародних організацій.

За словами Ляшка, однією з головних тем зустрічі був трансфер технологій для виробництва вакцин на українських потужностях.

– Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин, – зазначив міністр.

Також на зустрічі обговорили співпрацю у боротьбі із пандемією коронавірусу.

Вакцинація від Covid-19

29 травня на футбольному стадіоні Арена Львів відкриється та почне роботу перший в Україні центр вакцинації населення.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький та зазначив, що мешканці, які записались на вакцинацію через додаток Дія зможуть зробити його там.

Джерело: Віктор Ляшко