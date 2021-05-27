Стало відомо, коли Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну

Українські православні віряни з нетерпінням чекають на візит Вселенського патріарха Варфоломія вже наприкінці серпня.

Він візьме участь в офіційній частині святкування 30-річчя незалежності України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

27 травня він провів зустріч з єпископом Константинопольської православної церкви Халкидонским Еммануїлом.

Митрополит переконаний, що візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну пройде якнайкраще.

Також єпископ Еммануїл додав, що Константинопольська православна церква молиться за завершення війни на Донбасі і мир в Україні.

Натомість Андрій Єрмак запевнив, що президент Зеленський не використовує церкву в політичних цілях, а всі конфесії, що представлені в Україні, почуваються вільно і незалежно.

30-річчя незалежності України

Під час останньої прес-конференції президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя Дня незалежності України.

Ввін зазначив, що велике свято незалежності триватиме три дні.

22 серпня відбудеться премія, яка відзначатиме великих українців.

23 серпня, на День прапора України, у всіх обласних центрах піднімуть великі державні прапори. Окрім цього, відбудеться концерт великих українців в Оперному театрі.

24 серпня в Україні відбудеться одразу два військові паради – у Києві та Одесі, а вечері на столичному стадіоні Олімпійський пройде великий концерт українських зірок.