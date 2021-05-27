Влітку 2021 року в Україні варто чекати поліпшення ситуації з коронавірусом.

Такий прогноз озвучив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ Федір Лапій.

– Влітку, найімовірніше, буде ситуація така ж, як і у минулому році, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих та кількість госпіталізованих також буде зменшуватися. У нас буде перерва до осені, – вважає Федір Лапій.

Водночас не варто очікувати, що всі карантинні обмеження через це у країні буде скасовано.

– Дотримуватися дистанції, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не скасовував. Також ніхто не скасовував правила про кількість людей, які можуть перебувати у зонах загального користування – у кафе, ресторанах, – додав він.

Коронавірус в Україні

Порівняно з березнем та квітнем у травні в Україні поліпшилася ситуація з коронавірусом.

У країні фіксують меншу кількість хворих.

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