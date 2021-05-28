Самогубств більше, ніж за весь 2020: чому підлітки йдуть на суїцид

За чотири місяці 2021 року зафіксовано 126 випадків самогубств чи спроб суїциду серед дітей та підлітків. Найчастіше причинами цього стають сварки з батьками та булінг з боку однолітків.

Про таку невтішну статистику повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

– Занепокоєна частими трагічними випадками, зокрема суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей та підлітків, – заявила вона.

Як зауважила омбудсмен, за 2020 рік в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств.

Однак за чотири місяці цього року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків.

За словами Денісової, причини і обставини спроб самогубств бувають різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, знущання та цькування з боку однолітків, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Тому вона закликала центральні органи виконавчої влади об’єднати свої зусилля для попередження трагічних випадків та раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Водночас омбудсмен звернулася до керівників органів опіки та соцслужб з вимогою відповідальніше ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей.

Самогубства в Україні

Напередодні генпрокурор України Ірина Венедіктова заявила, що у 2021 році в державі спостерігається різке збільшення кількості спроб самогубства серед підлітків.

Також вона звернула увагу на рівень тяжких злочинів скоєних проти дітей. Зокрема, це умисні вбивства, замахи та зґвалтування.

Джерело: Людмила Денісова