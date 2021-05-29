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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Кладовища, музеї та дуб: що ви не знали про Київ (ТЕСТ)

День Києва 2021

День Києва щороку святкують в останню неділю травня. Цьогоріч свято випадає на 30 число.

Київ – столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Точного року заснування у міста немає, але заведено вважати, що Київ заснований у 482 році. Тому столиці України вже 1539 років.

До дня міста можна було б вкотре згадати цікаві факти про найглибшу станцію метро чи немалі габарити Батьківщини-Матері.

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Тому Факти ICTV створили тест на знання столиці для людей, які насправді люблять Київ та дізнаються лише все найцікавіше.

Програма заходів на День Києва

Цьогоріч формат заходів на День Києва адаптували до карантинних вимог.

Основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Святкувати День Києва почнуть ще 26 травня.  А 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість.

Детально з програмою заходів на День Києва 2021 можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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