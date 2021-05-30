День Києва 2021: у столиці запустили вітрильну регату

30 травня українці відзначають щорічне свято – День Києва. З цієї причини у столиці заплановано декілька святкових заходів.

Зокрема на Київському річковому вокзалі біля причалу №6 (біля церкви святого Миколая) запустили вітрильну регату серед крейсерських яхт.

В цьому році у щорічній вітрильній регаті в Києві взяли участь щонайменше 10 крейсерських яхт.

Планується, що о 16.00 відбудеться закриття змагань парусної регати та урочиста церемонія нагородження.

Вперше яхтсмени вийшли у День Києва в акваторію столичного парусного стадіону у 1995 році, влаштувавши цілодобові гонки Княжа регата або 24 години Києва.

На День Києва у столиці запустили вітрильну регату / 7 фотографий

День Києва

У 2021 році українці відзначають День Києва. У столиці проводять святкові заходи з цього приводу.

Основними локаціями з урочистостями стала Арка дружби народів та Співоче поле. Повну програму заходів на День Києва 2021 – дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.