День Києва 2021: у столиці запустили вітрильну регату

30 травня українці відзначають щорічне свято – День Києва. З цієї причини у столиці заплановано декілька святкових заходів.
Зокрема на Київському річковому вокзалі біля причалу №6 (біля церкви святого Миколая) запустили вітрильну регату серед крейсерських яхт.
В цьому році у щорічній вітрильній регаті в Києві взяли участь щонайменше 10 крейсерських яхт.
Планується, що о 16.00 відбудеться закриття змагань парусної регати та урочиста церемонія нагородження.
Вперше яхтсмени вийшли у День Києва в акваторію столичного парусного стадіону у 1995 році, влаштувавши цілодобові гонки Княжа регата або 24 години Києва.
День Києва
У 2021 році українці відзначають День Києва. У столиці проводять святкові заходи з цього приводу.
Основними локаціями з урочистостями стала Арка дружби народів та Співоче поле. Повну програму заходів на День Києва 2021 – дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.