Контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) Чаплинка на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закриють. Він не працюватиме з 7 червня.

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Як повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації, КПВВ не працюватиме протягом 14 днів.

– З 7 червня на 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду Чаплинка. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ, – повідомили в ОДА.

Водночас КПВВ Чонгар і Каланчак працюватимуть в штатному режимі.

Ситуація в Криму

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до генерального секретаря ОБСЄ Хельги Шмід, щоб Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ приділяла більше уваги ситуації в окупованому Криму та докладала сил на кримському напрямку.

Він зазначив, що мандат ОБСЄ охоплює всю територію України, включно з окупованим півостровом.

Джерело: Херсонська ОДА