Попри те, що добова кількість нових випадків коронавірусу зменшилась, у червні Україна все ще продовжить жити в умовах адаптивного карантину.

Водночас перший місяць літа особливо напруженим виявиться для майбутніх вступників, адже вони продовжать складати зовнішнє незалежне оцінювання.

Що зміниться в Україні з 1 червня 2021 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні, запроваджений ще з лютого, діятиме до 30 червня включно. Це означає, до кінця місяця країну все ще ділитимуть на чотири рівні епіднебезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Наразі всі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Тому в цих регіонах продовжують діяти обмеження, встановлені Кабміном ще 24 лютого.

Серед іншого вони передбачають, що до 30 червня заборонено бути у громадських місцях і транспорті без маски, а на вулиці – без документів, що посвідчують особу.

Також жовтий рівень епіднебезпеки передбачає, що кінотеатри і театри можуть працювати лише з заповненістю 50% місць. Досі діють певні обмеження для закладів громадського харчування. Їм все ще заборонено працювати з 00.00 до 07.00.

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що в Україні вже найближчим часом можуть пом’якшити карантин. Зокрема, хочуть зняти обмеження за часом для кафе й ресторанів та розширити можливості для проведення концертних і масових культурних заходів.

Ціни на газ і електрику

До 30 квітня 2022 року для українців діятимуть річні ціни на газ, встановлені постачальниками. На них автоматично перевели усіх споживачів. Хоча, за бажанням, можна продовжувати користуватися місячним тарифом.

Загалом постачальники газу не знизили встановлені річні тарифи з 1 червня. Тому вони коливаються в межах 7,8-13,5 грн за куб. м.

А от ситуація з вартістю місячних тарифів на перший місяць літа дещо інша. Так, найбільше зросли тарифи на червень у ТОВ Херсонська обласна енергопостачальна компанія – до 11,89 за куб. м.

Хто ще підвищив місячні тарифи на червень:

ТОВ Житомирська обласна енергопостачальна компанія – 11,77 грн (у травні – 10,5 грн );

ТОВ Хмельницькенергозбут – 11,5 грн (у травні – 9,6 грн);

ТОВ Газпромпостач – 11,2 грн (у травні – 10,2 грн);

ТОВ Волиньелектрозбут – 8,89 грн (у травні – 7,98 грн);

ТОВ Закарпатенерго – 8,88 грн (у травні – 7,98 грн);

ТОВ Гласкомерц – 11 грн (у травні – 10 грн).

Читайте КиївГазЕнерджи оголосив річну ціну на газ

Але низка компаній, серед яких ТОВ Нафтогаз України, Луганськгаз Збут, ЕРУ трейдинг, Мегаватт Енергосервісна компанія, взагалі відмовилися від тарифів на місяць і залишили лише річний.

Тариф на електроенергію

Водночас з 1 червня ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год. Цей тариф діятиме до 30 червня.

Перерахунок пенсій

Із 1 червня в Україні перерахують пенсії громадянам, які працюють. Це зроблять автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

На перерахунок виплат претендують українці, які після призначення пенсії:

продовжували працювати і мають не менше, ніж 24 місяці страхового стажу;

отримали менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії минуло щонайменше два роки.

Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, розраховуватимуть за формулою:

середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Згідно з формулою трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%). Саме до нього зарахують весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.

Ціни на бензин і курс валют

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що запровадження урядом державного регулювання цін на пальне сприяло стабілізації цін. Але не виключено, що в червні вони знову зростуть.

Проте експерт переконаний: навіть якщо пальне здорожчає, то максимум до 2 грн за літр.

Також економіст зазначає, що курс гривні у червні буде стабільним. За оцінками Олександра Хмелевського, долар коштуватиме в діапазоні 27,35-28 грн, а євро – в межах 33-35 грн.

Електронні лікарняні

В Україні з 1 червня у тестовому режимі почне працювати система електронних лікарняних. Її запустять у пілотному форматі у 200 лікарнях. Повноцінно система запрацює з 1 вересня.

Спершу електронні лікарняні діятимуть разом з паперовим документом. Але е-лікарняний зможуть отримати тільки ті пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров’я.

Основна сесія ЗНО

У червні майбутні вступники продовжать складати зовнішнє незалежне оцінювання. Так, вже 1 числа вони писатимуть тест з української мови, а також з української мови та літератури, який є обов’язковим.

Крім цього, абітурієнти складатимуть ЗНО з таких предметів:

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Реєстрація на ЄВІ

Якщо ви плануєте вступати на магістратуру, то до 3 червня ще є можливість зареєструватися для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

Основна сесія єдиного вступного іспиту запланована на 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування – на 2 липня. Нагадаємо, що ЄФВВ складають лише абітурієнти на спеціальності Право та Міжнародне право.

Документи для участі у ЄВІ:

заповнена заява-анкета;

документ, що посвідчує особу;

фотокартки для документів (кольорові або чорно-білі);

облікова картка платника податків;

довідка, видана за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу;

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання іспитів.

Якщо вступник подає документи не особисто, а онлайн, то він повинен у терміни, відведені для реєстрації, надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії їх скановані копії.

Обмеження руху для вантажівок

Із 1 червня в Україні почнуть діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.

Але це правило не поширюється на вантажівки, які:

перевозять небезпечні та швидкопсувні товари;

перевозять живих тварин і птицю;

перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Здорожчання проїзду у Вінниці

У Вінниці з 1 червня 2021 року до 10 грн здорожчає проїзд у маршрутних таксі.

Водночас тариф у розмірі 12 грн за одну поїздку платитимуть мешканці приєднаних до Вінниці громад на маршрутах №30А та №30Б, а також на маршруті №25Н, який перевозить пасажирів з 22.00 до 6.00.

Болгарія для українців

Болгарія встановила нові правила в’їзду для іноземців, які діятимуть з 1 червня до 31 липня. Тому тепер туристам потрібно мати один із таких документів:

Сертифікат вакцинації, який свідчить про те, що людина отримала необхідну кількість доз препарату. Крім того, з моменту отримання останнього щеплення має минути щонайменше 14 днів. Довідка про отримання негативного Covid-тесту. Тест методом ПЛР потрібно зробити за 72 год, тест на антиген – за 48. Документ про те, що людина перехворіла на коронавірус. Але від зазначеної в документі дати проведення дослідження має пройти від 15 до 180 днів.

Вихідні у червні

У червні в українців будуть додаткові вихідні за рахунок одного державного та одного церковного свята. Так, не доведеться працювати два понеділки – 21 і 28 червня, оскільки у неділю, 20 числа, в Україні відзначатимуть День Святої Трійці, а 28-го – День Конституції України.

Більше про те, скільки відпочиватимуть українці у червні – читайте у нашому матеріалі.