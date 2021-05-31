У російській колонії цькують українця Лимешка через прийняття ісламу – омбудсмен

Утримуваний у російській колонії громадянин України Геннадій Лимешко піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи через прийняття ісламу.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

– Незаконно засуджений Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю”, піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи, де він утримується, – пояснила вона.

За словами омбудсмена, працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам.

Як додала Денісова, із їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, чоловіка відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито підтримує тероризм та ІДІЛ.

Окрім того, працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг.

– Упереджене ставлення та знущання призводить до погіршення психоемоційного стану Геннадія, – зауважила омбудсмен.

Тож Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України.

Геннадія Лимешка затримали російські правоохоронці в серпні 2017 року. Його засудили у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

Засудження у Криму

Нещодавно у Криму незаконно засудили українця Івана Яцкіна. Так званий Верховний суд Криму оголосив йому вирок за те, що він нібито передавав Україні секретні данні РФ.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі. Він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова