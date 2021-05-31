Зеленський привітав колектив заводу Антонов із 75-річчям заснування підприємства

31 травня в Україні відзначають 75-річчя державного підприємства Антонов. Тож президент Володимир Зеленський з нагоди свята привітав працівників і ветеранів компанії.

За словами глави держави, колективу заводу є чим пишатися. Адже на Антонові створено понад 100 типів літаків, відомих в усьому світі.

– Візитівкою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти Антей, Руслан, Мрія. Вони стали вагомим внеском у розвитку та становленні авіаційної галузі країни, – сказав Зеленський.

Держпідприємство Антонов – найбільший та єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Найвідоміші розробки заводу – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Новий літак для ЗСУ

Нещодавно на держпідприємстві Антонов представили перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178-100Р, який буде створено на замовлення Збройних сил України.

Контракт розраховано завершити до 2024 року, але перший з трьох літаків ЗСУ отримають вже навесні 2023 року.