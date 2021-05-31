У вівторок, 1 червня, студенти та випускники шкіл складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження тесту зареєструвалися 250 681 особа. Водночас тестування лише з української мови обрали 126 401 особа.
Після проходження процедури реєстрації розпочнеться допуск учасників до пункту складання ЗНО – він триватиме з 9.50 до 10.50.
Перелік документів для складання ЗНО
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, серію та номер якого зазначено у сертифікаті;
- запрошення-перепустка для участі в ЗНО.
Усі вище перераховані документи є обов’язковими, і в разі відсутності будь-якого з них учасник не допускається до складання предмету.
Що можна брати з собою до аудиторії
- 2-3 ручки з чорнилом чорного кольору;
- прозору пляшку води (без етикетки);
- засоби індивідуального захисту (антисептик, захисна маска, паперові серветки тощо).
Перераховані предмети можуть стояти тільки на робочому столі учасника ЗНО.
Водночас телефони, гаджети або будь-які інші засоби зв’язку приносити забороняється.
Офіційні результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть опубліковані до 25 червня.
Додаткова сесія ЗНО
Реєстрація випускників шкіл та студентів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року в Україні триватиме з 6 до 18 травня.
Її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.
Хто має право взяти участь у додатковій сесії ЗНО та які документи необхідно зібрати – читайте на Фактах ICTV.