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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

ЗНО з української мови і літератури: головні правила і коли чекати результатів

ЗНО з української мови і літератури: головні правила і коли чекати результатів

У вівторок, 1 червня, студенти та випускники шкіл складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження тесту зареєструвалися 250 681 особа. Водночас тестування лише з української мови обрали 126 401 особа.

Після проходження процедури реєстрації розпочнеться допуск учасників до пункту складання ЗНО – він триватиме з 9.50 до 10.50.

Перелік документів для складання ЗНО

  • оригінал сертифіката ЗНО;
  • паспорт або інший документ, серію та номер якого зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустка для участі в ЗНО.

Усі вище перераховані документи є обов’язковими, і в разі відсутності будь-якого з них учасник не допускається до складання предмету.

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Що можна брати з собою до аудиторії

  • 2-3 ручки з чорнилом чорного кольору;
  • прозору пляшку води (без етикетки);
  • засоби індивідуального захисту (антисептик, захисна маска, паперові серветки тощо).

Перераховані предмети можуть стояти тільки на робочому столі учасника ЗНО.

Водночас телефони, гаджети або будь-які інші засоби зв’язку приносити забороняється.

Офіційні результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть опубліковані до 25 червня.

Додаткова сесія ЗНО

Реєстрація випускників шкіл та студентів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року в Україні триватиме з 6 до 18 травня.

Її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Хто має право взяти участь у додатковій сесії ЗНО та які документи необхідно зібрати – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО

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