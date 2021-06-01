Погода на 2 червня в Україні – прогноз погоди на завтра

У середу, 2 червня, в Україні синоптики прогнозують рясні дощі та сильні вітри у всіх регіонах. Окрім того, на Сході подекуди очікуються грози.

Вітер буде північно-східним, його швидкість сягатиме від 5 до 12 м/с вдень та вночі.

Так, на Сході очікуються сильні вітри з грозами протягом дня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21, а вночі опустяться до +14.

У західних областях пройдуть помірні дощі, а день буде найпохмурішим та найхолоднішим. Температура коливатиметься в межах +15…+18 вдень та +6…+8 вночі.

На Півночі також очікується дощова погода та мінлива хмарність. Температура повітря становитиме від +17 до +19 вдень та від +8 до +10 вночі.

У південних областях пройдуть значні дощі та сильні вітри. Температура коливатиметься +18…+20 вдень та +11…+13 вночі.

Окрім того, у Києві 2 червня синоптики прогнозують похмуру та вологу погоду із помірними дощами. Денна температура становитиме від +15 до +17, нічна – від +9 до +11.

Погода влітку в Україні

Літо в Україні 2021 року буде спекотним. Температура повітря може досягати 40 градусів тепла.

За даними Укргідромедцентру, у липні та серпні температура повітря буде значно вище норми. Зокрема, велику кількість днів вона досягатиме 30-35 градусів тепла.

Детальніше про те, якою буде погода влітку в Україні – читайте на Фактах ICTV.