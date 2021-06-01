Лисицин Павло про важливість розвиненої інфраструктури для логістичної компанії

Розвинена транспортна інфраструктура є основною для успішної роботи логістичної компанії та її партнерів.

За словами Павла Лисицина, йдеться про якісні та сучасні автомобільні дороги, модернізований залізничний транспорт та шляхи, можливість транспортувати вантаж річковим транспортом (як альтернатива авто та залізниці), а також роботу портових терміналів.

Завдяки такій синергії клієнти можуть бути впевнені у тому, що їхній вантаж доставлять з дотриманням необхідних термінів у повній цілості.

За словами президента Євротерміналу Павла Лисицина, за останні декілька років Україна зробила значні успіхи у розвитку кожного з напрямків.

Бум на будівництво доріг

З приходом нової влади автомобільні дороги у країні почали будуватися ще активніше і вже сьогодні видно значні покращення. У 2020 році Укравтодор побудував та відремонтував 4 500 км доріг, плани на цей рік – зробити не менше.

– Радує той факт, що особлива увага приділяється припортовим регіонам країни. У процесі реалізації – програма з будівництва бетонних доріг. Одна з них уже побудована у Миколаївському регіоні, – зазначає Павло Лисицин.

Прискорити оборот вагонів

Левова частка перевезень вантажів в Україні належить залізничному транспорту. Великі партії, які йдуть на експорт через морські порти, вигідно відправляти саме на рейках.

Однак Укрзалізниця традиційно програвала у швидкості доставки. Недостатня кількість локомотивів, яка призводила до низької оборотності вагонів, часто була причиною затримки вантажів.

– За підсумками минулого року Укрзалізниці вдалося скоротити оборот вагонів до рекордних показників – шість діб. Що згодом позитивно позначилося на всьому логістичному ланцюжку вантажів, – говорить Павло Лисицин.

Запустити річку

Минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект Про внутрішній водний транспорт, тим самим давши поштовх для розвитку альтернативного способу перевезень вантажів. Ще 20 років тому обсяги перевезень вантажів на річках в Україні становили понад 35 млн т на рік.

Сьогодні цей показник – близько 16 млн т вантажів за рік. Серед основних видів вантажів, які перевозяться через річки – вугілля, будівельні матеріали, металопродукція, руда та зернові.

– Україна має значний потенціал для розвитку річкового транспорту. Перевезення баржами може стати хорошою альтернативою автомобілям, і дозволить не лише здешевити логістику, але і зберегти дороги, – каже президент Євротерміналу Павло Лисицин.

Модернізувати перевалку

Кінцевий етап логістики експортних вантажів – перевалка у портах. Історично склалося так, що частина терміналів в Україні належить державі, інша частина – приватним інвесторам.

– У планах держави – віддати якомога більшу кількість держстивідорів в управління бізнесу через механізм приватизації чи концесії. Перші проекти в портах Херсон та Ольвія вже реалізували, – каже Павло Лисицин.

За останні роки бізнес вже не раз довів, що є більш ефективним у разі роботи з вантажами. За словами Павла Лисицина, приватники можуть дозволити собі більше інвестувати в технології та розвиток, бути більш гнучкими та менш бюрократизованими.

Все це впливає на показники ефективності роботи терміналів. Сьогодні приватники перевалюють більше вантажу, ніж державні стивідори.