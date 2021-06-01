МОН розглядає обов’язкову вакцинацію для вчителів

В Україні у майбутньому можуть ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу всіх працівників освіти для допуску до професії.

Таку думку висловив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час виступу на всеукраїнському форумі Україна.30 Освіта і наука.

– Наразі немає інструментів примусової вакцинації. Однак в рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості. Наприклад, як у кухарів є обов’язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії, – пояснив міністр.

За його словами, сьогодні в Європу на відпочинок пускають тільки вакцинованих людей. Адже це дуже важливо задля безпеки суспільства.

Тому, як вважає Шкарлет, не виключення, що і допуском до освітньої діяльності стане обов’язкова вакцинація.

Він наголосив, що 65% населення України – це освітянська громада.

Водночас він зазначив, що є деякі з освітян мають протипоказання до щеплення.

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Вакцинація освітян

Днями Сергія Шкарлет повідомив, що в Україні на вакцинацію проти коронавірусу записалися лише 32% працівників сфери освіти.

Він додав, що нині щеплення отримали вже 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації ЗНО. Вони вакцинувалися препаратом Pfizer/BioNTech.