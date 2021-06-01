Легендарний український миротворець, полковник ЗСУ Микола Верхогляд помер у шпиталі 30 травня від тяжкої форми Covid-19. Йому було 66 років.

На початку 90-х Верхогляд командував українським миротворчим контингентом у мусульманському анклаві Жепа під час війни у Боснії. Армія боснійських сербів знищила 8 тис. місцевих мусульман у Сребрениці. На черзі мала стати різанина в анклаві Жепа. Люди вижили завдяки українському офіцеру, який особисто переконав генерала Ратко Младича не стріляти.

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма висловив співчуття з приводу передчасної смерті Миколи Верхогляда, якого знав особисто.

– Він був одним з тих, чиї вміння та мужність закладали фундамент української армії, хто гартував її бойовий досвід задовго до того, як війна прийшла на нашу землю. Полковник Верхогляд має лишитися в історії Європи як учасник драматичних подій літа 1995 року, коли Україна не дала здійснити на континенті акт наймасштабнішого з часів Другої світової війни геноциду, – наголосив Кучма.

За його словами, через кілька днів після різанини у Сребрениці українські миротворці у Боснії та Герцеговині відмовилися кинути напризволяще мешканців мусульманського анклаву, якому загрожувала така ж страшна доля.

– І саме український полковник Верхогляд був на вістрі напружених і небезпечних переговорів з військовим керівництвом боснійських сербів, у підсумку яких були врятовані більше 10 тис. мусульман. Під захистом наших солдатів вони евакуювалися через зелений коридор, який Микола Верхогляд “вибив” з сумнозвісного ватажка сербів Ратко Младича, – згадує Кучма ті події.

Факти ICTV два роки тому писали про маловідомий і незаслужено забутий подвиг українських героїв під час війни на Балканах.

А сам Микола Верхогляд розповідав про ті криваві події і про те, як він без зброї і бронежилета пішов на зустріч з генералом Младичем, якого згодом Гаазький трибунал визнав воєнним злочинцем.