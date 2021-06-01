За рік роботи камер відеофіксації в Україні кількість правопорушень на дорогах, зафіксованих в автоматичному режимі, зменшилася у вісім разів. У період з червня 2020 року до червня 2021 року було складено 1 738 119 постанов щодо порушення правил дорожнього руху, а водії сплатили штрафи на суму понад 259 млн грн.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ на прес-конференції, присвяченій річниці автофіксації порушень на дорозі.

Наразі в Україні встановлено 130 стаціонарних камер, які фіксують порушення, а до кінця року їх кількість збільшиться приблизно до 400. До 2024 року планується встановити 1,5 тис. відеокамер. Майже 90% усіх штрафів водії сплачують протягом 10 днів.

Порівняно з минулим роком ДТП із загиблими стало на 17 % менше, ДТП із травмованими – на 14%.

Автофіксація правопорушень

З 1 червня 2020 року в Україні запрацювала фотофіксація порушень швидкісного режиму.

Камери вимірюють швидкісний режим руху на дорогах і фіксують правопорушення. Потім інформація про час, місце, номер автомобіля та перевищену швидкість надходить до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції. Після чого дані звіряються і формується відповідна постанова.

До запровадження системи Україна була єдиною європейською країною, де немає автоматичної фіксації.