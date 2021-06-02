На відміну від державних вищих навчальних закладів, неформальні заклади освіти більше уваги приділяють безпосередньому оволодінню професією, з перших же днів навчання занурюючи студентів у реальні практичні умови. Так само варто робити й державним навчальним закладам.

Таку думку на форумі Україна 30. Освіта і наука висловила керівниця першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко.

– Виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку. Вони не знають, які є тренди, які є гранти, які є можливості для студентів. Натомість, наша мета – привести студента на знімальний майданчик з перших днів навчання, а не після отримання диплому, – сказала керівник Ukrainian Film School.

Відсутність сучасної матеріальної бази – одна з головних проблем державних навчальних закладів.

За відсутності повноцінних умов для практичних занять вони основну увагу приділяють теорії, тоді як, наприклад, студенти творчих професій фізично не можуть отримати якісну освіту без практики.

– Ukrainian Film School зараз є конкурентом вищих навчальних закладів, тому що до нас приходять навчатися й отримати практику з інших вишів. Ми даємо можливість працювати у професії вже під час навчання, – сказала Тимошенко.

Тимошенко додала, для творчих професій, таких як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно п’ять років університету – достатньо 1-2 років практики.

Ukrainian Film School, створена на базі найбільшої в Східній Європі кіностудії FILM.UA, щорічно випускає 800 фахівців у галузі кіновиробництва.

Понад 50 фахівців-практиків навчають студентів школи за спеціальностями: акторська майстерність, режисура, сценарна майстерність, операторська майстерність, продюсування.

Керівник школи навела кілька прикладів, що підтверджують її тезу про важливість практичного навчання: випускниця школи Алеся Романова уже дебютувала у головній ролі українського фільму Віддана.

Стас Верещук став сценаристом фільму про Валерія Лобановського Наставник, студенти школи регулярно беруть участь у пітчингах Держкіно і Українського культурного фонду, а також співпрацюють із Netflix.

– Творчі професії транслюють світу українську культуру, популяризують нашу країну. Тому ми повинні приділяти велику увагу розвитку цієї сфери, – сказала керівник Ukrainian Film School.

МОН запроваджує ЄДКІ для магістрів і бакалаврів

Для магістрів та бакалаврів запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідне рішення ухвалили 19 травня під час засідання Кабінету міністрів.

Відповідна постанова набуде чинності 1 січня 2022 року. На розроблення і вдосконалення завдань передбачено 4 754,4 тис. грн.