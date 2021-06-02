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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Скільки буде робочих субот у червні 2021

календар

Робочих субот у червні 2021 року немає. Водночас перший місяць літа подарує українцям тривалі офіційні вихідні дні, з яких два дні будуть додатковими.

Всього в червні 2021 року очікується 10 вихідних і 20 робочих днів.

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У перший літній місяць буде чотири суботи та чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.

Крім того, неробочими будуть два понеділки – 21 і 28 червня.

Це пов’язано з Днем Святої Трійці, який відзначається у 2021 році 20 червня, а також Днем Конституції – 28 червня.

Зазначимо, згідно із ч. 3 ст. 67 КЗпПякщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому робочих субот у червні 2021 року немає.

Свята в Україні

Згідно з календарем державних свят в Україні на 2021 рік, українці буду працювати 250 днів.

Водночас 115 календарних днів будуть вихідними.

Фото: Depositphotos

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