Кабмін на засіданні 2 червня затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд активно працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, яка передбачає зниження податків.

За його словами, податки спрямовуватимуться на особисті пенсійні рахунки людей.

– Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії, – пояснив глава уряду.

На сьогодні в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли громадяни, які працюють, забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на так звану другу пенсію.

Середня пенсія – 7 тис. грн

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що середня пенсія в Україні становитиме 7 тис. грн, коли запрацює накопичувальна система.

За її словами, якщо людина 35 років відкладає по 600 грн, то зможе розраховувати протягом 15 років на щомісячні виплати у 3,2 тис. грн.

Якщо ж до них додати 3,5 тис. грн із солідарної системи, то виходить майже 7 тис. грн.