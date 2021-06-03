Всі українці отримають можливість мати довідку про прописку у своєму смартфоні. Це станеться до кінця 2021 року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, проблему з пропискою вирішать до кінця року.

– І вона у всіх буде в смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність – носити цю довідку – на плечі держави, – сказав міністр.

Федоров пояснив, що в Україні більше тисячі громад, з яких кожна має власний територіальний реєстр, і вони між собою не взаємодіють.

Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову, яка вирішить цю проблему.

– Громади повинні підключатися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися шість великих обласних центрів, і протягом найближчих декількох тижнів ще тисяча громад запрацює, – зазначив Федоров.

Прописка в Дії

З 17 травня в додатку та на порталі державних послуг Дія стала доступна зміна місця прописки.

Поки змінити прописку онлайн можуть тільки жителі Києва, Харкова, Вінниці, Луцька та Рівного. Але розробники планують розширити послугу до кінця року на всю територію України.

Щоб скористатися послугою, у вас повинна бути тільки ID-карта.