ЗНО з хімії: пороговий бал і коли результати

Незадовільно ЗНО з хімії склали 10,8% від загальної кількості учасників тестування.
У 2021 році порогова оцінка з хімії відповідає 14 балам.
Про це стало відомо за результатами засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти.
Усі результати тестування з хімії оголосять в п’ятницю, 4 червня.
Бланки відповідей можна буде знайти на інформаційних сторінках учасників ЗНО.
ЗНО з хімії 2021
21 травня пройшло ЗНО з хімії, воно стало першим тестуванням на основній сесії у 2021 році.
Того дня ЗНО з хімії здали 9 885 абітурієнтів. Загалом в Україні через запізнення та відсутність необхідних документів до тестування не допустили шістьох учасників.
Найбільше учасників на ЗНО з хімії було зареєстровано у Рівненській області – 87,5%, а найменше у Кіровоградській – 58,7%.