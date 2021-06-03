ЗНО з хімії: пороговий бал і коли результати

Незадовільно ЗНО з хімії склали 10,8% від загальної кількості учасників тестування.

У 2021 році порогова оцінка з хімії відповідає 14 балам.

Про це стало відомо за результатами засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Усі результати тестування з хімії оголосять в п’ятницю, 4 червня.

Бланки відповідей можна буде знайти на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

ЗНО з хімії 2021

21 травня пройшло ЗНО з хімії, воно стало першим тестуванням на основній сесії у 2021 році.

Того дня ЗНО з хімії здали 9 885 абітурієнтів. Загалом в Україні через запізнення та відсутність необхідних документів до тестування не допустили шістьох учасників.

Найбільше учасників на ЗНО з хімії було зареєстровано у Рівненській області – 87,5%, а найменше у Кіровоградській – 58,7%.