Станом на ранок 4 червня на кордоні України з Польщею утворилася черга з більш як сотні автомобілів. Черги спостерігаються на трьох пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному управлінні Державної прикордонної служби.
Так, черги спостерігаються на пунктах пропуску Грушів (30 авто), Шегині (40 авто) та Краковець (40 авто).
На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю значних черг не спостерігається.
Молдова відкрила пункти пропуску
З 24 травня Молдова відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною.
Кордони Молдови з Україною і Румунією були закриті з березня 2020 року через поширення коронавірусу.