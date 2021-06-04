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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

На кордоні з Польщею утворилася черга з автомобілів

На кордоні з Польщею утворилася черга з автомобілів

Станом на ранок 4 червня на кордоні України з Польщею утворилася черга з більш як сотні автомобілів. Черги спостерігаються на трьох пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному управлінні Державної прикордонної служби. 

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Так, черги спостерігаються на пунктах пропуску Грушів (30 авто), Шегині (40 авто) та Краковець (40 авто). 

На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю значних черг не спостерігається. 

Молдова відкрила пункти пропуску

З 24 травня Молдова відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною. 

Кордони Молдови з Україною і Румунією були закриті з березня 2020 року через поширення коронавірусу. 

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: УНІАН

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