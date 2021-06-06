Сьогодні український військовослужбовець у зоні ООС отримав бойове травмування унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

У штабі ООС зазначили, що його стан оцінюються як захисника середньої тяжкості. Військовому надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні.

Також станом на 7.00 6 червня, найманці Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції з міномета 120-го калібру біля населеного пункту Піски.

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Штаб ООС зазначає, що за останню добу втрат серед українських захисників немає.

Пенсії військовослужбовців

Три міністерства України розробляють рішення для підвищення пенсій військовослужбовцям. Зокрема, розглядають чотири варіанти.

За словами голови Мінсоцполітики Марини Лазебної, близько 0,5 млн військовослужбовців чекають на справедливі пенсії від держави.