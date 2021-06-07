Офіційно пляжний сезон у Києві ще не відкрито – комунальне підприємство Плесо чекає на результати проб води у Дніпрі та інших водоймах столиці.
Про це розповіла в коментарі Фактам ICTV прес-секретар комунального підприємства Плесо Олена Корінь.
– Зранку 7 червня бригади Плесо відбирали проби води на всіх пляжах Києва і завезли їх в лабораторію. Результати будуть за два-три дні, – уточнила вона.
Тому Корінь поки не радить купатися на жодному столичному пляжі.
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– Тим більше, що температура води нині не підходить для купання – дуже холодна, – додала Корінь.
Загалом у Києві облаштовано 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.
Список столичних пляжів:
- Венеція
- Веселка
- Дитячий
- Золотий
- Молодіжний
- Передмісна Слобідка
- Центральний
- Троєщина
- Чорторий
- Галерний
- Тельбін
- Пуща-Водиця.