Офіційно пляжний сезон у Києві ще не відкрито – комунальне підприємство Плесо чекає на результати проб води у Дніпрі та інших водоймах столиці.

Про це розповіла в коментарі Фактам ICTV прес-секретар комунального підприємства Плесо Олена Корінь.

– Зранку 7 червня бригади Плесо відбирали проби води на всіх пляжах Києва і завезли їх в лабораторію. Результати будуть за два-три дні, – уточнила вона.

Тому Корінь поки не радить купатися на жодному столичному пляжі.

Читайте Найкращі пляжі Одеси 2021

– Тим більше, що температура води нині не підходить для купання – дуже холодна, – додала Корінь.

Загалом у Києві облаштовано 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.

Список столичних пляжів: