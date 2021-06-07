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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Коли пляжі Києва відкриються для відпочивальників і чи можна купатися зараз

київ пляжі

Офіційно пляжний сезон у Києві ще не відкрито – комунальне підприємство Плесо чекає на результати проб води у Дніпрі та інших водоймах столиці.

Про це розповіла в коментарі Фактам ICTV прес-секретар комунального підприємства Плесо Олена Корінь.

– Зранку 7 червня бригади Плесо відбирали проби води на всіх пляжах Києва і завезли їх в лабораторію. Результати будуть за два-три дні, – уточнила вона.

Тому Корінь поки не радить купатися на жодному столичному пляжі.

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– Тим більше, що температура води нині не підходить для купання – дуже холодна, – додала Корінь.

Правила засмагання

Загалом у Києві облаштовано 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.

Список столичних пляжів:

  1. Венеція
  2. Веселка
  3. Дитячий
  4. Золотий
  5. Молодіжний
  6. Передмісна Слобідка
  7. Центральний
  8. Троєщина
  9. Чорторий
  10. Галерний
  11. Тельбін
  12. Пуща-Водиця.

 

Фото: Dreamstime

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