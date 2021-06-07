Зеленська і посол Швеції запустили україномовний аудіогід в Музеї Ваза

Перша леді Олена Зеленська та посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг запустили україномовний аудіогід в стокгольмському Музеї Ваза та презентували арт-зону в Києві, присвячену дружбі двох країн. Захід 6 червня був приурочений до святкування Національного дня Швеції.

– Україну та Швецію об’єднують не тільки спільні події минулого, а й дружні взаємини сьогодення. Розширюючи нашу дружбу та співпрацю, ми запускаємо україномовний аудіогід у Музеї Ваза в Стокгольмі. Це найпопулярніший музей Швеції, – наголосила Зеленська.

Музей Ваза (Vasa Museum) – це морський музей, розташований у столиці Швеції. У ньому представлене судно Ваза – єдиний у світі корабель XVII століття, що зберігся до наших днів.

Так, український аудіогід у стокгольмському музеї став 18-м, запущеним у межах ініціативи першої леді України.

Також у столиці України презентували арт-зону, в якій за допомогою технологій доповненої реальності відтворені різні куточки Швеції.

– Сьогодні ми презентуємо піший маршрут куточками Швеції у центрі Києва. Ці куточки – це арт-зони, присвячені тисячолітній дружбі, різноманітності, гендерній рівності, інноваційності та екологічності, – пояснив швецький дипломат.

Із 6 червня до 1 липня охочі зможуть пройтися пішохідним маршрутом від Національного музею історії України до Арки дружби народів.

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Зеленська запустила україномовний аудіогід у Франції

У квітні 2021 року Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці у Франції.

Також вона зізналася, що у планах – розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх, зокрема, у лондонському Тауері та музейному комплексі Ватикану тощо.