Мобільний ЦОП – новий формат сервісу для віддалених районів – Ганна Чуб

На Дніпропетровщині податківці поїхали до платників – в регіоні працює мобільний Центр обслуговування платників (ЦОП), який дає змогу жителям віддалених районів вирішувати всі питання без виїзду до обласного центру.

Про це у своєму інтерв’ю інформаційному агентству Українські новини розповіла начальник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна Чуб.

За її словами, мобільний ЦОП – це новий формат сервісу для платників.

Його перевага в тому, що він пропонує людям повний перелік послуг на виїзді. Можна отримати необхідну довідку, подати податкову звітність, ознайомитись зі свіжою інформацією щодо змін у податковому законодавстві, почути роз’яснення щодо заповнення податкової документації тощо.

На будь-якому виїзді мобільний ЦОП приймає платників протягом всього робочого дня. Кожному відвідувачу у середньому приділяється 10-20 хвилин уваги.

Також, за даними Ганни Чуб, у Дніпропетровському регіоні функціонує 35 стаціонарних ЦОПів, де працюють 235 працівників служби.

– Головне завдання податкової служби – це мобілізація коштів, необхідних для функціонування держави. А сучасний рівень спілкування і взаємодії з платниками, надання якісного сервісу якраз і сприяють удосконаленню нашої роботи, поліпшенню іміджу податкової служби, розвитку прозорого бізнесу, – наголосила Ганна Чуб.

Дніпропетровщина вже кілька років поспіль своїми результатами зі збору податків суттєво перевершує загальнодержавні показники.

За січень-травень зростання надходжень порівняно з аналогічним минулорічним періодом становило 128,3%. У абсолютних цифрах Дніпропетровський регіон скерував до бюджетів усіх рівнів (без урахування єдиного внеску) 23, 538 млрд гривень.

Зокрема: до Держбюджету –11,239 млрд грн, до місцевих бюджетів регіону – 12,299 млрд гривень.