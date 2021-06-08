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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Паради, концерти і салюти: як святкуватимуть 30-річчя незалежності України

день незалежності 2020

23 серпня українці відзначатимуть День державного прапора, а 24 серпня – 30-річчя Дня незалежності. Кабмін вже затвердив програму святкування.

Так, до Дня державного прапора передбачено проведення урочистої церемонії підняття прапора України за участю президента Володимира Зеленського, керівників органів державної влади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект Найбільший державний прапор України, а також в дипломатичних установах за кордоном.

Натомість до Дня незалежності передбачено проведення:

  • урочистого засідання Верховної Ради;
  • урочистого концерту та параду військ на вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів);
  • артилерійського салюту на Трухановому острові в Києві.

Водночас у столиці на Михайлівській площі та Володимирському проїзді буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння й техніки сил безпеки і оборони.

Також планують урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.

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Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя Дня незалежності України. Він сказав, що велике свято незалежності триватиме три дні.

Окремо Зеленський зазначив, що на свято в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.

Джерело: Урядовий портал

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