23 серпня українці відзначатимуть День державного прапора, а 24 серпня – 30-річчя Дня незалежності. Кабмін вже затвердив програму святкування.

Так, до Дня державного прапора передбачено проведення урочистої церемонії підняття прапора України за участю президента Володимира Зеленського, керівників органів державної влади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект Найбільший державний прапор України, а також в дипломатичних установах за кордоном.

Натомість до Дня незалежності передбачено проведення:

урочистого засідання Верховної Ради;

урочистого концерту та параду військ на вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів);

артилерійського салюту на Трухановому острові в Києві.

Водночас у столиці на Михайлівській площі та Володимирському проїзді буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння й техніки сил безпеки і оборони.

Також планують урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.

День незалежності України 2021

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя Дня незалежності України. Він сказав, що велике свято незалежності триватиме три дні.

Окремо Зеленський зазначив, що на свято в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.