Послаблення карантину для закладів культури діятиме лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність.

Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що, згідно з постановою Кабміну, протягом найближчого часу:

заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність залів до 2/3 від загальної кількості місць. А у разі наявності негативного тесту на коронавірус або вакцинації кожного відвідувача та організаторів – обмеження щодо кількості учасників масових захолів не застосовуватимуться;

заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети;

наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної;

дозволять проводити масові заходи за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території або наповненістю залів понад 2/3 місць.

Послаблення карантину

7 червня стало відомо, що в Україні послабили карантинні обмеження. Зокрема, дозволили проводити масові заходи без обмежень щодо кількості осіб за певних умов.

Також у документі змінили критерії для встановлення зеленої зони карантину. Загалом же адаптивний карантин в Україні діє до 30 червня 2021 року.

Джерело: Олександр Ткаченко