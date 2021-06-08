В Україні замовити доставку свідоцтва про народження дитини тепер можна Укрпоштою.

Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які користуються послугою єМалятко. Вони зможуть отримати свідоцтво про народження можна безпосередньо в поштовому відділенні або ж замовити його доставку кур’єром додому.

Вартість такої послуги становить 46 і 66 грн відповідно. Оплатити її потрібно при отриманні замовлення. Терміни доставки свідоцтва про народження становлять до двох днів у межах області та до трьох днів у межах України з моменту оформлення.

Читайте Як отримати послугу єМалятко в Україні і які документи потрібні

У Мінцифри зазначили, що за рік існування до сервісу єМалятко вже понад 125 тис. українців подали заявки. Крім того, 83% батьків реєструють народження дитини саме у такий спосіб.

єМалятко для окупованих територій

Відтепер у сервісі єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької чи Луганської областей.

Для цього потрібно спочатку подати заяву до Електронного суду, а потім – на отримання комплексної послуги єМалятко на порталі Дія.

Детально про те, як отримати українське свідоцтво про народження, читайте у нашому матеріалі.

Фото: Мінцифри