Погода на 9 червня в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні у середу, 9 червня, буде літньою, але дощі з грозами накриють майже всю територію країни. Температура повітря підніматиметься у всіх регіонах.

9 червня сухо буде тільки у двох областях – Львівській та Закарпатській.

Вітер буде північно-східним, його швидкість сягатиме від 5 до 10 м/с вдень та вночі.

Зокрема, на Сході очікуються дощі з грозами протягом дня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24, а вночі опустяться до +13.

У західних областях погода спекотна, але сонце світитиме лише на Львівщині та Закарпатті. Більшість регіонів залиють дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах +23…+25 вдень та +11…+14 вночі.

На Півночі також очікується дощова погода та мінлива хмарність. Температура повітря становитиме від +22 до +24 вдень та від +11 до +13 вночі.

Південні області також накриють значні дощі, грози та вітри. Температура коливатиметься +22…+25 вдень та +13…+16 вночі.

У Києві 9 червня прогнозують вологу погоду із дощами та грозами. Денна температура становитиме від +21 до +23, нічна – від +13 до +15.

Прогноз погоди на тиждень

В Україні з 7 до 11 червня переважно буде дощова погода з грозою. Температура повітря триматиметься на рівні +20…+26 градусів тепла.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – дивіться на Фактах ICTV.