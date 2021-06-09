Міністерство охорони здоров’я пропонує продовжити карантин в Україні на літній період. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.

– Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано, – зазначив він.

Віктор Ляшко зазначив, що в Україні все ще повинні діяти основні протиепідемічні обмеження, серед яких перебування в масках в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

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Водночас очільник МОЗ додав, що в разі погіршення ситуації, міністерство оперативно реагуватиме і вводитиме жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.

Крім того, за словами Віктора Ляшка, влітку планують скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні діє до 30 червня 2021 року. Він передбачає, що, залежно від епідситуації, на території того чи іншого регіону встановлюють один із рівнів епіднебезпеки – червоний, помаранчевий, жовтий або зелений.

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