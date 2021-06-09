Кабінет міністрів схвалив і передав на розгляд Верховної Ради законопроект, у якому пропонують низку пільг, зокрема на проїзд у транспорті і комунальні послуги, виплачувати у грошовій формі.

Документ передбачає, що пільги з оплати проїзду та інші надаватимуться на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуватимуть у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Законопроект стосується пільг на оплату проїзду у транспорті. У разі його ухвалення певним категоріям громадян виплачуватимуть пільги на безоплатний проїзд у громадському транспорті у грошовій формі.

Пільги будуть надаватися органами місцевого самоврядування у формі грошових компенсацій. Крім того, переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги. Але рішення щодо пільг будуть ухвалювати органи місцевої влади.

Монетизація пільг на проїзд

У березні цього року міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що пільги на проїзд для українців можуть монетизувати. Відповідний механізм Міністерство соціальної політики планує запропонувати місцевій владі.

Передбачається, що місцева влада своїми рішеннями визначатиме форми надання пільг на проїзд, зокрема у монетизованому вигляді.