В Україні покращилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, зниження рівня захворюваності в Україні може сприяти тому, що українці вже цього літа зможуть вільно подорожувати до Європейського Союзу.

Ляшко зазначив, що позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ – менше 5%.

— Це вдалося досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворюваності. Такий рівень тестувань та спадаюча динаміка захворюваності можуть вивести Україну в низку країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями ЄС, а це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року, – зауважив міністр.

Також Ляшко нагадав, що коронавірус досі не подолано та попросив українців не розслаблятися.

Грузія відкривається для туристів

Грузія відкрила кордони для іноземних туристів з 1 червня. Уряд країни радять подорожувальникам забезпечити себе страхуванням на випадок зараження коронавірусом.

Умови в’їзду в Грузію дивіться на Фактах ICTV.