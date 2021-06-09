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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Сприятлива ситуація: Ляшко очікує, що українці вже влітку вільно літатимуть до ЄС

Подорож

В Україні покращилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, зниження рівня захворюваності в Україні може сприяти тому, що українці вже цього літа зможуть вільно подорожувати до Європейського Союзу.

Ляшко зазначив, що позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ – менше 5%.

— Це вдалося досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворюваності.

Такий рівень тестувань та спадаюча динаміка захворюваності можуть вивести Україну в низку країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями ЄС, а це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року, – зауважив міністр.

Також Ляшко нагадав, що коронавірус досі не подолано та попросив українців не розслаблятися.

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Фото: Depositphotos

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