У США послабили обмеження для громадян, які планують подорожувати до України. Напередодні рекомендацію відмовитися від поїздок вводили через поширення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

CDC оновив рекомендації для туристів. Зокрема, Центр знизив максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.

Третій рівень обмежень тепер діє для: Франції, РФ, Еквадору, Філіппін, Південної Африки, Канади, Мексики, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, України, Гондурасу, Угорщини та Італії.

Напередодні ці країни були на найбільшому четвертому рівні за небезпекою.

Водночас до списку так званих безпечних країн потрапили Японія, Сінгапур, Ізраїль, Південна Корея, Ісландія, Беліз та Албанія.

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Також в американському відомстві закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через злочини і громадянські заворушення.

Так, американців закликають не подорожувати до тимчасово окупованого Криму через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади.

Окрім того, закликають утримуватися від поїздок у східні частини Донецької та Луганської областей, особливо на окуповані райони.

Україна пом’якшила правила в’їзду

Днями Кабмін пом’якшив правила в’їзду в Україну. Тепер для перетину кордону підійде не лише ПЛР-тест на коронавірус.

Дозволили надавати також експрес-тест на антиген і документ про вакцинацію.

Джерело: CDC