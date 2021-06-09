Україна є метою для інформаційних маніпуляцій Росії – представниця Facebook

Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями. Це наслідок не лише впливу з боку РФ, а й тіньового використання мереж проти політичних опонентів усередині країни.

Про це заявила менеджер з питань публічної політики Facebook в Центральній і Східній Європі Катерина Крук під час міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

– Україна є метою для інформаційних маніпуляцій Росії або зазнає таких атак з мереж, дислокованих на непідконтрольних Україні територіях, – пояснила Крук.

Також за її словами, в країні є ще одна велика проблема, яка стосується відкритих мереж, що переважно належать політичним партіям, публічним особам або PR-агентствам.

Як пояснила представниця Facebook, на такі мережі витрачалися величезні кошти.

– Одна з таких мереж, яку ми зупинили за принципами власної корпоративної політики, витратила понад $1,5 млн. А одна з політпартій витратила на таку мережу понад $200 млн, – сказала вона.

Крук зазначила, що мережі використовуються політичними партіями переважно проти політичних опонентів.

Також вона наголосила, що поширення відвертої дезінформації часто пов’язане з корупцією.

Представниця Facebook охаректиризувала положення корпоративної політики, що застосовується проти поширення дезінформації, трьома словами: видаляти, обмежувати, інформувати.

Зокрема, компанія видаляє інформацію, яка може бути шкідливою для здоров’я або створювати небезпеку офлайн.

– Щодня ми видаляємо близько мільйона фейкових акаунтів просто в той момент, коли вони створюються. Є також так звані акаунти тролів, за якими стоять реальні люди, але приховують свою ідентифікацію і мету, – пояснила Крук.

За її словами, другий напрямок – обмеження інформації, тобто з хибних даних, які з’являються в соцмережі, негайно видаляється певна частина.

Для аналізу та оцінки достовірності тексту переглядається величезний обсяг даних.

Для цього Facebook використовує послуги близько 80 партнерів у всьому світі, які проводять перевірку фактів понад 60 мовами.

Найбільші дезінформатори у Facebook

Соцмережа Facebook назвала країни, які є найбільшими ініціаторами операцій з дезінформації у світі. До цього переліку входять Росія, Іран, М’янма, США та Україна.

За даними звіту соцмережі, із 2017 року в понад 50 країнах світу виявили 150 кампаній з дезінформації.