Погода в Україні на 11 червня – до 26 тепла і дощі

Погода в Україні 11 червня буде дощовою у всіх областях, місцями очікуються грози. Температура повітря досягне +26 градусів тепла.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

Так, на південному сході вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до +26 тепла, а вночі температура складе в середньому +14 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +21 до +25 тепла в денний час і в межах +13 градусів вночі.

На заході країни буде порівняно тепліше. Вдень температура складе від +22 +26 градусів, а вночі від +11 до +15.

У Києві буде від +23 до +25 вдень, а вночі температура може опуститися до +13 градусів.

Коли в Україні буде спекотно

Раніше синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала повідомила, що до середини червня температурні показники в Україні будуть стриманими, а погода буде не спекотної навіть на півдні України.

Детальніше про прогноз погоди на літо в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.